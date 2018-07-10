banner982
'Bankalar krediyi kesebilir'
'Bankalar krediyi kesebilir'
4 yıllık lisans mezunu olmak yeterli
4 yıllık lisans mezunu olmak yeterli
Aydın Doğan o davadan vazgeçti
Aydın Doğan o davadan vazgeçti
Cumhurbaşkanı yardımcısı ve yeni bakanlar yemin etti
Cumhurbaşkanı yardımcısı ve yeni bakanlar yemin etti

Erdoğan'ın oluşturduğu kabine tartışılıyor! İşte yeni kabinenin kodları

Yeni kabine, kulislerde “terörle mücadelede kararlılık devam edecek” şeklinde de yorumlandı. Kabinede özel sektörden gelen bazı isimlere ise mesafeli yaklaşılıyor.

Erdoğan'ın oluşturduğu kabine tartışılıyor! İşte yeni kabinenin kodları

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oluşturduğu Cumhurbaşkanlığı kabinesi tartışılıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu koltuğunu koruyan isimler oldu. Milli Savunma Bakanlığı'na ise Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar atandı. FETÖ ve PKK'ya karşı mücadele önemli rol üstlenen bakanlıklara bu isimlerin getirilmesi  yeni süreçte de terörle mücadelenin süreceği mesajı olarak yorumlandı.

Kabinede özel sektörden gelen isimler ise eleştiri konusu oldu. Sağlık Bakanlığı'na Fahrettin Koca getirildi. Koca'nın özel hastanesi bulunuyor.

Koca dışında, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Çalışma, Ticaret Bakanı Rusar Pekcan da özel sektörden kabineye girdi. 

Milli Eğitim Bakanlığı'na getirilen Ziya Selçuk'un ise geçmişte sosyal medya hesabı twitter hesabından yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.


ulusal.com.tr

Etiketler; #yeni kabine
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.