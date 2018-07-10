Yeni kabine, kulislerde “terörle mücadelede kararlılık devam edecek” şeklinde de yorumlandı. Kabinede özel sektörden gelen bazı isimlere ise mesafeli yaklaşılıyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oluşturduğu Cumhurbaşkanlığı kabinesi tartışılıyor.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu koltuğunu koruyan isimler oldu. Milli Savunma Bakanlığı'na ise Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar atandı. FETÖ ve PKK'ya karşı mücadele önemli rol üstlenen bakanlıklara bu isimlerin getirilmesi yeni süreçte de terörle mücadelenin süreceği mesajı olarak yorumlandı.



Kabinede özel sektörden gelen isimler ise eleştiri konusu oldu. Sağlık Bakanlığı'na Fahrettin Koca getirildi. Koca'nın özel hastanesi bulunuyor.



Koca dışında, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Çalışma, Ticaret Bakanı Rusar Pekcan da özel sektörden kabineye girdi.



Milli Eğitim Bakanlığı'na getirilen Ziya Selçuk'un ise geçmişte sosyal medya hesabı twitter hesabından yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.





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