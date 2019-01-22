Cumhurbaşkanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'ya ziyaretine ilişkin basın açıklaması yapıldı

Cumhurbaşkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyaretine ilişkin basın açıklaması yapıldı.



Açıklamada, şunlar denildi:



"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 23 Ocak 2019 tarihinde Rusya Federasyonu’na günübirlik bir çalışma ziyaretinde bulunacaktır.



Ziyaret kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımız, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin’le biraraya gelecektir. Program çerçevesinde iki ülkenin ilgili bakan ve yetkililerinin katılımıyla heyetlerarası görüşmenin yapılması da öngörülmektedir.



Moskova’da gerçekleşecek temaslarda, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanısıra Suriye başta olmak üzere, bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacaktır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



ulusal.com.tr