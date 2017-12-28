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Erdoğan'ın "Sevakin Adası"nı istemesi Suudi Arabistan ve Mısır'da tepkiyle karşılandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Sudan'dan "Sevakin Adası"nı istemesi Suudi Arabistan ve Mısır'da tepkiyle karşılandı. İki ülkede çıkan gazetelerde Türkiye hedef alındı, "Güvenlik tehdidi" iddialarına yer verildi. Sudan ise Sevakin Adası anlaşmasının Arap ülkelerinin güvenliğini tehdit etmediğini duyurdu.

Erdoğan'ın "Sevakin Adası"nı istemesi Suudi Arabistan ve Mısır'da tepkiyle karşılandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Sudan Devlet Başkanı Ömer Beşir'den istediği Sevakin Adası, tartışmaları da beraberinde getirdi. Suudi Arabistan ve Mısır, bu adımın bölge güvenliğine tehdit oluşturduğunu savundu. Mısır ve Suudi Arabistan'da yayınlanan gazetelerde de bu yönde haberler yer aldı.

İddialara yanıt, Sudan'dan geldi. Sudan'ın Riyad Büyükelçiliği Basın Bölümü Sorumlusu El-Mutez Ahmed İbrahim, yazılı bir açıklama yaptı "tehdit yok" dedi.

İbrahim, Suudi Arabistan'ın Ukkaz gazetesinde yayımlanan "Hartum, Sevakin'i Ankara'ya veriyor. Sudan, Türkiye'ye sarılıyor" başlıklı haberde yer alan ifadelere de tepki gösterdi. Haberin, Sudan'ın ülke otoritesine ve bazı ülkelerle ilişki kurma hakkına hakaret olduğunu kaydetti.

Sudan'ın, Arap ulusal güvenliğine zarar vermeden diğer ülkelerle barışçıl ilişkiler kurduğunu aktaran İbrahim, "Sevakin, Sudan'ın elinde. Başka bir kesimin değil."  diye konuştu.

Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf el-Kordofani de medyaya ilişkileri gerginleştirmek yerine güçlendirmeye çalışma çağrısında bulundu.

Peki Sevakin Adası neden önemli?
ANKA Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sencer İmer'e göre, Türkiye hem ekonomik hem de tarihi yönden adaya önem atfediyor.

Mekke ve Medine'ye giden güzerhan üzerindeki ada turizm potansiyeli açısından oldukça önemli. Aynı zamanda Sudan'ın Afrika'nın dünyaya açılan kapısı olması da adanın önemini arttırıyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #tayyip erdoğan #sudan
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