Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği Metastaz kelimesini vatandaşlar sosyal medyadan ve internetten araştırmaya başladı. Peki Metastaz ne demek, ne anlama geliyor

Yunanca kökenli metastaz, tıp dilinde kullanılan bir kelime. Metastaz, kanserli hücrelerin bulundukları doku dışında doğrudan ya da kan-lenf damarlarıyla başka bölgelere sıçramalarına verilen isimdir.



METASTAZ NEDİR?



Vikipedi’de yer alan bilgilere göre, Metastaz (Yunanca: metastasis, μετά, meta “bir sonraki”, στάσις, stasis, “yer değiştirme” anlamındadır), kanserli hücrelerin bulundukları doku dışında doğrudan ya da kan-lenf damarlarıyla başka bölgelere sıçramalarına verilen isimdir.



Kötü huylu tümörler yalnızca bulundukları doku ve organa zarar vermekle kalmaz, yakınlarındaki organ ve dokulara da yayılabilir ve zarar verebilirler. Ayrıca kanserli hücreler bulundukları bölgelerden kan ya da lenf damarları yoluyla bedenin başka bölgelerine taşınabilir, oraya yerleşebilir ve hızla yayılabilir.



Kanser başladığı doku ya da organdan bedenin bir başka bölümüne sıçradığında, burada da aynı tipte anormal hücreler gelişir ve ilk tümörle aynı adı taşımaya devam eder: Örneğin eğer akciğer kanseri beyine yayılım gösterdiyse buradaki hücreler esasta akciğer kanseri hücreleridir; beyinde oluşan tümör “beyin kanseri” değil “metastatik akciğer kanseri” olarak adlandırılır.