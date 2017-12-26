Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan temaslarına Ada konusu damga vurdu. Erdoğan, İngilizlerin harabeye çevirdiği Sevakin Adası'nı restore etmek istediğini söyledi. Sudan Cumhurbaşkanı Ömer Beşir ise bu talebi kabul etti. Peki bu adanın önemi ve tarihi ne? İşte yanıtı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sevakin Adası'nı bize belli bir süre tahsis etseniz de biz bu adayı aslına uygun olarak yeniden inşa ve ihya etsek." dedi.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sudan'da bu çıkışı yaptı. Sevakin Adası'nın restorasyon için Türkiye'ye tahsis edilmesini istedi. Sudan bu talebi kabul etti. Erdoğan, Sevakin Adası'nı restore etmek için Sudanlı mevkidaşı Ömer Beşir'den onay aldığını açıkladı.Peki bu adanın tarihinde ne var? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan'dan istediği ada eskiden Türk toprağıydı. Ancak 1882'de Mısır'ın İngilizler tarafından işgal edilmesiyle ada elden çıktı.Sudan'ın 1956 yılında bağımsızlığını kazanmasıyla, Sevakin Adası Sudan topraklarının bir parçası oldu. Ancak bölge yerle bir edilmişti bile. Erdoğan da yeniden inşayı "kesilen sakal gür biter" sözüyle tanımladı.Sudan temaslarını tamamlayan Erdoğan buradan Çad'a... Başkent Encemine'ye geçecek. Cumhurbaşkanı, 27 Aralık'ta da Tunus'u ziyaret edecek.