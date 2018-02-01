Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Vatikan ve İtalya ziyaretlerine ilişkin basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Papa Franciscus’un davetlisi olarak, 4-5 Şubat 2018 tarihinde Vatikan’a resmi bir ziyaret gerçekleştireceklerdir. Vatikan ziyaretinin ardından Roma’da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’yla çalışma yemeğinde biraraya gelecek olan Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakan Paolo Gentiloni’yi de kabul edeceklerdir." denildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan ve İtalya'yı ziyaret edecek.



Cumhurbaşkanlığından ziyaretler hakkında açıklama yapıldı.



Açıklama şu şekilde:



"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Papa Franciscus’un davetlisi olarak, 4-5 Şubat 2018 tarihinde Vatikan’a resmi bir ziyaret gerçekleştireceklerdir.



Sayın Cumhurbaşkanımız, Papa Franciscus’la yapacakları görüşmenin akabinde, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Parolin’i kabul edeceklerdir.



Görüşmelerde, Türkiye-Vatikan ilişkileri, Kudüs’le ilgili gelişmeler, bölgesel sorunlar, Suriye’de yaşanan insanlık trajedisi, terör, yabancı düşmanlığıyla ve İslam düşmanlığıyla mücadele gibi konular ele alınacaktır.



Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacakları bu ziyaret, 59 yıl aradan sonra ülkemizden Vatikan’a Cumhurbaşkanı düzeyinde ikinci ziyaret olacaktır.



Vatikan ziyaretinin ardından Roma’da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’yla çalışma yemeğinde biraraya gelecek olan Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakan Paolo Gentiloni’yi de kabul edeceklerdir.



Türkiye ile İtalya arasında siyasi, ekonomik, savunma sanayii alanlarında ikili işbirliği konularının ele alınacağı görüşmelerde, Suriye, Irak ve Libya’daki son gelişmeler, Kudüs, terörle ve düzensiz göçle mücadele konularında işbirliği, AB ve Türkiye-AB ilişkileri gibi her iki ülkenin ortak gündeminde yer alan hususlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır.



İkili ilişkilerimizin mükemmel düzeyde sürdüğü, stratejik ortağımız ve müttefikimiz İtalya, ülkemizin önde gelen ekonomik ortaklarından da biridir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Roma ziyareti sırasında, önde gelen İtalyan firmalarının yöneticilerini de kabul etmesi öngörülmektedir."



ulusal.com.tr