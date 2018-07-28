Güney Afrika temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Zambiya'ya gitti. Erdoğan'ın ziyareti Cumhurbaşkanlığı düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziayret olarak tarihe geçti. Resmi törenle karşılanan Erdoğan'ın temaslarında öncelikli gündem ekonomi oldu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Güney Afrika temaslarının ilk ayağını tamamladı. Johannesburg'tan ayrılan Erdoğan Zambiya'ya geçti.Bu ziyaret iki ülke arasında bir ilk olarak tarihe geçti. Erdoğan, Türkiye'den Zambiya'ya Cumhurbaşkanlığı düzeyinde ziyaret düzenleyen ilk isim oldu.Erdoğan, Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu tarafından resmi törenle karşılandı.Törenin ardından ikili görüşmelere ve heyetler arası görüşmelere geçildi.Erdoğan, Zambiya'yı siyasi ve ekonomik ortak olarak gördüklerini belirterek, ilişkileri derinleştireceklerini vurguladı.Türk Hava yolları'nın Zambiya'ya direkt olarak seferlerinin başlayacağını açıklayan Erdoğan, iki ülke arasında ticaretin gelişeceğini ifade etti.Görüşmeler sonrası Zambiya ile çok sayıda alanda 12 anlaşma imzalandı.