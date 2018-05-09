CHP'li Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bu akşam saat 21.00'de görüşeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi kabul etti.AKP Genel Merkezi'ndeki basına kapalı gerçekleşen kabul, 40 dakika sürdü.Kabulde AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da hazır bulundu.İnce, kabulün ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sayın Genel Başkana ve AKP'ye, partisine başarılar diledik. Sohbet ettik, dertleştik." dedi.Elitaş ise açıklamasında, "Güzel bir sohbet oldu. Birbirlerine başarılar dilediler. Sohbetin genel anlamdaki tarzı buydu." ifadesini kullandı.Gazetecilerin, İnce'nin "Dertleştik" dediğini hatırlatması üzerine ise Elitaş, "Güzel bir sohbet oldu, ikisi de Rizeliymiş." karşılığını verdi.