CHP'li Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bu akşam saat 21.00'de görüşeceğini açıkladı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Edirne'de konuşuyor: İnce'nin konuşması özetle şöyle: "Biz Hakkâri’deki Edirne’deki vatandaşımın değil, Prizren’deki cemil ağabeyin, Kırcaali’deki Emine teyzenin, Gümülcine’deki Ahmet amcanın da vicdanı olacağız. Soruyor devamlı, CHP’nin diyor genel başkan adayı kim? Ekonomi diyor biliyor mu? E biliyor. İlhan Kesici ekonomi biliyorsa siz tamam deyin. Başka ne olacaktı? Başarı hikayesi olacaktı. Yılmaz Büyükerşen, Türkiye’de başlı başına bir başarı hikayesidir. Başka ne olacaktı? Partizanlık olmayacaktı ve namuslu olacaktı. Ve namuslu bir adam Abdüllatif Şener o da burada. Bir şey daha olacaktı, tuttuğunu koparan bir halk adamı olacaktı. O da burada.



Edirne er meydanı. Er meydanında palavra yok, hile yok. Er meydanında pehlivanın birinin kolunu bağlamak yok. Siyaset de er meydanı. TV’leri, uçakları, örtülü ödeneği eline al. Sonra çıkın karşıma… Ben öyle yapmadım, sayın Temel Karamollaoğlu’na, makamına gittim. Başarılar diledim. Sayın Akşener’e gittim, başarılar diledim. Az önce Selahattin Demirtaş’a gittim başarılar diledim. Az önce cevap geldi, sayın Erdoğan bu akşam saat 21:00’de kabul edeceklermiş, şimdi de ona gidip başarılar dileyeceğim. "