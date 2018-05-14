Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail devlet terörü estirmektedir. İsrail, bir terör devletidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İngiltere'de açıklama yapıyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filistinli kardeşlerimizle dayanışma için ülkemizde yarından başlamak üzere 3 gün milli yas ilan ettik." dedi.



Erdoğan'n açıklamalarından satır başları şöyle:

İsrail'in yaptığı bir soykırımdır. Ve bu soykırımı ilk defa yapmıyor. 1948'den beri bu işgal devam etmektedir.

İsrail devlet terörü estirmektedir. İsrail, bir terör devletidir. İsrail'in yaptığı bir soykırımdır.

Bu insanlık dramını, soykırımı hangi taraftan olursa olsun, ister Amerika ister İsrail, lanetliyorum.

Filistinli kardeşlerimizle dayanışma için ülkemizde yarından başlamak üzere 3 gün milli yas ilan ettik.

Cuma öğleden sonra Yenikapı Meydanı'nda zulme karşı dev buluşmamızı gerçekleştireceğiz.

Bugünün, İslam dünyası olarak Kudüs'ü kaybettiğimiz bir gün olmasına asla izin vermeyeceğiz.

Filistinli kardeşlerimizin yanında olmayı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Sayın Abbas ve BM Genel Sekreteri başta olmak üzere pek çok liderle görüşmeler yapacağım.

İslam İşbirliği Teşkilatı olarak ramazan ayı boyunca üye ülkelerde Filistinli kardeşlerimiz için yardım kampanyası düzenleyeceğiz.

Sağduyu sahibi Hristiyan, Musevi ve diğer inanç sahiplerinden herkesi bu haksızlığa karşı seslerini yükseltmeye çağırıyoruz.