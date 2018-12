Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki tanıtım toplantısında AKP'nin İstanbul Adayını açıkladı.

Biz İstanbul'u hep Kahırla teslim aldık. İstanbul yeni bir yol ayrımında. Konuşmamın sonunda isimlerini ilan edeceğim büyükşehir ve ilçe adaylarımız birikimleriyle projeleriyle 5 yıl süreyle hizmet edecek kendilerine şimdiden başarılar diliyorum.



İstanbul için en büyük tehdit depremse en büyük siyasi tehlike de CHP zihniyetidir. CHP zihniyeti ne zaman bu şehrin başına musallat olmuşsa İstanbul acı çekmiş kıvranmış vakit kaybetmiştir.



Sadece millete hakaret ediyorlar ne İstanbul ne Türkiye umurlarında. Varsa yoksa kendi partilerindeki iktidar mücadelesi adaylık mücadelesi ekipçilik hizipçilik mücadelesi. CHP neredeyse sadece bunlardan ibaret bir partdir. Kendileri de bunun farkında oldukları için her seçimde şapkadan başka tavşan çıkarma derdinde. Velhasıl her seçim döneminde kılıktan kılığa şekilden şekile giriyorlar. Her türlü siyasi oyun bunlarda mübahtır. Tek bir hedefleri var Ak Parti'nin önünü kesmek. Milletimiz bunlar ciğerine kadar tanıyor.



CHP'ye İstanbul gibi bir kenti teslim etmek dikeni sulamaktır.



Herşeyden önce bir şeye çok dikkat edeceğiz, tevazu, samimiyet ve gayret. Biz 31 Mart'ta kampanyamızı gönül belediyeciliği üzerine bina ettik. Bu salonda milletimizin gönlüne girerek oyunu alamayacağına inanan tek bir kişi varsa bilsin ki yanlış yerdedir.



Öncelikle 2018'i bitirip 2019'a girmeye hazırlandığımız bu günlerde yeni yılın ülkemiz milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum.



Ülkemize diz çöktürmek isteyenlerin heveslerini bir kez daha kursaklarında bıraktık. İhracatta inşallah 170 milyon dolarla rekor kırıyoruz. Cari açığımız 30 milyar doların altına düşüyor.



Artık savunma sanayi ihtiaçlarımızın yüzde 65'ini kendimiz üretiyoruz ve yurtdışına ihraç ediyoruz.



Nisan ayında açıkladığımız proje bazlı teşvik sistemi kapsamında 34 bin istihdam sağlayacak cari açığımızda 19 milyar dolar azalmaya yol açacak adımlarımızı attık. Önümüze hangi engel çıkartılırsa çıkartılsın ülkemize ve millet mücadelesinden asla vazgeçmedik vazgeçmeyeceğiz İnşallah 31 Mart'ta milletimizden alacağımız güçlü destekle hizmet siyasetimizi daha da ileriye taşıyacağız. İstanbul arkamızda olduğu sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir mücadele yoktur.



Alfabetik sıraya göre Belediye Başkan adayları şöyle:



Adalar: Özlem Öztekin Vural

Arnavutköy: Ahmet Haşimi Baltacı

Ataşehir: İsmail Erdem

Avcılar: İbrahim Ulusoy

Bağcılar: Lokman Çağrıcı

Bahçelievler: Hakan Bahadır

Bakırköy: Mehmet Umur

Başakşehir: Yasin Kartoğlu

Bayrampaşa: Atilla Aydıner

Beykoz: Murat Aydın