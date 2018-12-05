Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nin ve Latin Amerika ziyaretlerinin ardından Türkiye'ye döndü. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, İstanbul adayı için"Biraz sabırlı olacağız"dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Edoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:



"G20 öncesi bakanlarımızın Arjantin ile yoğun bir işbirliği toplantıları oldu."



"Terörle mücadele konusu tabii ki G20 Zirvesi'nde de gündeme geldi. Bu toplantıda Cemal Kaşıkçı olayı da gündeme geldi. bundan sonraki süreçte de bunların üzerinde duracağız. "



"MHP bir ismini belirledi ben de bir isim belirledi. Muhakkak Bahçeli ile biraraya gelmeliyiz. Bazıları rahat durmaz. Onlara fırsat vermemek için Cumhur ittifakını çok sağlam çok diri tutmamız gerekiyor."



"Aday tespitleri konusunda hassasiyetlerimizi koruyoruz. İstanbul her şeyden önce biliyorsunuz benim aşık olduğum bir il. Bu ilde yapacağımız çalışmayı çok önemsiyoruz. Tabandan tavana çalışmalara devam ediyoruz. Zira önemli sayıda ilçe başkanımızın değişmesi söz konusu. Ankara da ihmal edilemez. TBMM de bütçe görüşmeleri var. Bu görüşmeleri Meclis Başkanımızın yürütmesinden daha doğal bir şey olamaz. İStanbul'la ilgili biraz daha sabırlı olacağız. Önce tabanı yoluna koyduktan sonra kararımızı vereceğiz."