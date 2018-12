Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki tanıtım toplantısında AKP'nin İstanbul Adayını açıklıyor

Erdoğan'ın konuşması özetle şöyke:



Biz İstanbul'u hep Kahırla teslim aldık. İstanbul yeni bir yol ayrımında. Konuşmamın sonunda isimlerini ilan edeceğim büyükşehir ve ilçe adaylarımız birikimleriyle projeleriyle 5 yıl süreyle hizmet edecek kendilerine şimdiden başarılar diliyorum.



İstanbul için en büyük tehdit depremse en büyük siyasi tehlike de CHP zihniyetidir. CHP zihniyeti ne zaman bu şehrin başına musallat olmuşsa İstanbul acı çekmiş kıvranmış vakit kaybetmiştir.



Sadece millete hakaret ediyorlar ne İstanbul ne Türkiye umurlarında. Varsa yoksa kendi partilerindeki iktidar mücadelesi adaylık mücadelesi ekipçilik hizipçilik mücadelesi. CHP neredeyse sadece bunlardan ibaret bir partdir. Kendileri de bunun farkında oldukları için her seçimde şapkadan başka tavşan çıkarma derdinde. Velhasıl her seçim döneminde kılıktan kılığa şekilden şekile giriyorlar. Her türlü siyasi oyun bunlarda mübahtır. Tek bir hedefleri var Ak Parti'nin önünü kesmek. Milletimiz bunlar ciğerine kadar tanıyor.