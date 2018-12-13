Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki tren kazasıyla ilgili "Bu kaza tüm boyutlarıyla incelenecek, sorumlular ortaya çıkartılacak ve gereken her şey yapılacak." dedi.

Suriye sıcak nokta. Amerika'nın savaş politikları nedeniyle Suriye'de palazlanan PKK, Türkiye'nin sınır güvenliğini tehdit ediyor. Oluşturulmak istenen terör koridoru, Türkiye'nin kırmızı çizgisi. Sınır hattında gelişmeler çok yeni. Sabah karşı sınıra sevkiyat yapıldı.



Amerika, Menbiç yol haritası kapsamında ciddi adımlar atmıyor. PKK'lılar Türkiye'nin olası bir operasyonuna karşı Hendek kazıyor. ABD'de 35 bin PKK'lının eğitimini üstlendi. 12 gözlem noktasıyla da teröristlere kalkan oluyor.



Türkiye, bu gidişata dur demek için operasyon için hazırlıklarını hızlandırdı.



Amerika Suriye'deki varlığını sürdürmekte kararlı. Son açıklama "iç güvenlik güçleri" kurulana kadar Suriye'de kalacağız oldu.



Türk Savunma Sanayii Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Amerika'nın PKK ile Türkiye sınırında yaptığı işbirliğine tepki gösterdi. Tek tek saydı. Verilen sözlerin havada bırakıldığını söyledi.



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