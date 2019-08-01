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Erdoğan Johnson'a başarılar diledi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ı telefonla arayarak tebrik etti. Erdoğan Johnson'a görevinde başarılar diledi.

Erdoğan Johnson'a başarılar diledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefonla görüştü.

Erdoğan görüşmede, Birleşik Krallık'ın yeni Başbakanı seçilmesi dolayısıyla Boris Johnson'u tebrik etti. 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi'nden yapılan açıklamada Erdoğan'ın, Johnson'a görevinde başarılar dilediği belirtildi.

Açıklamada, "Birleşik Krallık'ın önemli bir stratejik ortak olduğunu belirten Cumhurbaşkanımız, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni dönemde de her alanda gelişeceğine inandığını ifade etmiştir" ifadelerine yer verildi.


ulusal.com.tr
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