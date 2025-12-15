Erdoğan Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanan ve 2 saat 10 dakika süren Kabine Toplantısı sona erdi.

Toplantının ardından millete sesleniş konuşmasını gerçekleştiren Erdoğan, Türkiye'nin içinde bulunduğu süreci ve gelecek hedeflerini detaylandırdı. Ulaştırmadan güvenliğe kadar pek çok başlığın masaya yatırıldığı toplantı sonrası Erdoğan, Türkiye'nin tarihsel birikiminden aldığı güçle hareket ettiğini vurguladı.

Konuşmasına Türk tarihinin derinliklerine atıfta bulunarak başlayan Cumhurbaşkanı, Orhun Kitabeleri'nden örnek verdi. Erdoğan, "Türk tarihinin ilk yazılı metinlerinden olan Orhun Kitabelerinde şöyle yazar: Bir şeyi yufka iken delmek kolaymış, ince olanı koparmak kolay, yufka kalın olursa onu delmek zor, ince yoğun olursa kırmak zor imiş" ifadelerini kullanarak birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Türkiye'nin her alanda büyük bir ivme kazandığını belirten Erdoğan, "Büyük bir atılım halindeyiz" diyerek, sancılı küresel dönüşüm süreçlerine rağmen hedeflere kararlılıkla yüründüğünü ifade etti. Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkez, Sünni ve Alevi ayrımı gözetmeksizin 86 milyonun kardeşliğine vurgu yapan Erdoğan, nefret siyasetine asla geçit verilmeyeceğinin altını çizdi.

MUHALEFET SEÇMENİNE ÇAĞRI: ''ENDİŞENİZ OLMASIN''

Siyasi arenada tansiyonu düşürecek açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı, muhalefet partilerine oy veren vatandaşlara da doğrudan seslendi. İktidarın kucaklayıcı tavrını sürdüreceğini belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Hangi siyasi partiden olursa olsun şu an ekranları başından bizleri izleyen tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum. Hiç endişeniz olmasın. Muhalefetin iş bilmezliğine bakıp asla umutsuzluğa kapılmayın. Liyakatli kadrolar işbaşındadır." Erdoğan, emanete gölge düşürmediklerini ve milletin huzuru için gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.

Hükümetin adalet alanındaki icraatlarına geniş yer ayıran Erdoğan, son 23 yılda personel ve fiziki altyapıda devrim niteliğinde adımlar atıldığını dile getirdi. Adalet personeli sayısının 26 bin 274'ten 95 bin 224'e, hakim ve savcı sayısının ise 26 bin 803'e yükseltildiğini açıklayan Erdoğan, müstakil adliye binalarının sayısının da 78'den 391'e çıkarıldığını duyurdu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uyum konusunda Türkiye'nin yüzde 90'lık bir oranla Avrupa Konseyi ortalamasının çok üzerinde olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye'ye yönelik çifte standartlı eleştirilere de tepki gösterdi. Erdoğan, "İsrail'in sözde basın özgürlüğü endeksinde Türkiye'nin ve Filistin'in önde olmasına hiçbir tepki gösterilmiyor" diyerek uluslararası kuruluşların objektifliğini yitirdiğini savundu.

ENGELLİ VATANDAŞLARA REKOR DÜZEYDE DESTEK

Sosyal devlet anlayışı çerçevesinde engelli vatandaşlara yönelik hizmetlerin katlanarak arttığını belirten Cumhurbaşkanı, kamudaki engelli memur sayısının 83 bine ulaştığını bildirdi. Evde bakım hizmetlerinden yararlanan kişi sayısının 23 yıl öncesine göre 100 kat artarak 5 bin kişiden 520 binin üzerine çıktığını vurgulayan Erdoğan, işverenlere sağlanan teşviklerle desteklerin süreceğini kaydetti.

GÜLŞAH DURBAY İÇİN TAZİYE

Meclis görüşmelerinde yaşanan gerginliklere de değinen Erdoğan, siyasi nezaket çağrısında bulundu. 5 Aralık Kadın Hakları Günü vesilesiyle kadınların kazanımlarına dikkat çeken Cumhurbaşkanı, AK Parti Grup Başkanvekili'ne yönelik muhalefet sıralarından gelen ifadeleri sert bir dille eleştirdi. "Kadın milletvekillerine yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyorum" diyen Erdoğan, bütçe maratonunda tüm vekilleri daha özenli bir üsluba davet etti. Öte yandan Erdoğan, siyasi nezaket örneği sergileyerek CHP'li Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın vefatı nedeniyle başsağlığı diledi. Erdoğan, "Durbay ailesine, yakınlarına, CHP camiasına ve Manisa halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi.

Dış politikada Macaristan ve Türkmenistan ile artan ticaret hacmine değinen Erdoğan, Macaristan ile 6 milyar dolarlık hedefe yaklaşıldığını, Türkmenistan ile ise ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Bölgedeki çatışmalara da değinen Cumhurbaşkanı, İsrail’in Gazze’deki eylemleri ve Suriye rejiminin ihlalleri üzerinden batı dünyasını ve uluslararası kuruluşları eleştirdi. Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'den Somali'ye kadar geniş bir coğrafyada "dünyaya insan hakları dersi" verdiğini ifade etti. Ayrıca TİSK'in genel kuruluna katılımını hatırlatarak çalışma barışına katkılarından dolayı TİSK camiasına teşekkür etti.

DENİZCİLİK VE ULAŞTIRMADA DEV YATIRIMLAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın sunumuyla ilgili verileri paylaşan Erdoğan, Türkiye'nin deniz ticaret filosunda 53,1 milyon kapasite ile dünya sıralamasında ilk 10'a girdiğini müjdeledi. Limanlarda elleçlenen yük miktarının 2025'te 550 milyon tona ulaşmasının beklendiğini aktardı. Ulaştırma altyapısına 300 milyar doların üzerinde yatırım yapıldığını hatırlatan Erdoğan, bölünmüş yol mesafesinin 30 bin 14 kilometreye, otoyol uzunluğunun ise 3 bin 796 kilometreye çıktığını belirtti. Demir yolu ağının yenilendiğini ve 12 ilde raylı sistemlerin devreye alındığını sözlerine ekledi.

2026'DA İLK KAZMA VURULUYOR

Başkent Ankara'nın ulaşım sorununu kökten çözecek dev bir projenin müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı Metro Hattı için tarih verdi. "Şimdi başkentimiz için önemli bir adım atıyoruz" diyen Erdoğan, projenin detaylarını şu sözlerle açıkladı: "Esenboğa Havalimanı Metro hattının inşaasına 2026 yılında bismillah diyoruz. İlk etapta Kuyubaşı istasyonundan aktarma yapılarak plananlan hattı Gar'dan başlayacak şekilde tasarladık." Gar-Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı hattının 12 istasyondan oluşacağını belirten Erdoğan, emanete leke sürdürmeden millete hizmet etmeye devam edeceklerini vurgulayarak sözlerini noktaladı.