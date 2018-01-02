Kalabalığı arasında Cumhurbaşkanını gördü, kadro istedi. Ancak istediğine pişman oldu.
AKP'nin bir etkinliğine katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partililerin ilgisiyle karşılandı.
Bu sırada Erdoğan'a yaklaşan bir işçi, Cumhurbaşkanına seslendi, kadro talep etti. Ancak hiç beklemediği bir yanıt aldı.
"Şeker fabrikarına kadro istiyoruz" diyen işçiye Cumhurbaşkanı, "Ne kadrosu yahu çalışıyorsunuz işte" diyerek azarladı.
Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntülere kadro bekleyen taşeron işçileri ve vatandaşlar tepki gösterdi.
ulusal.com.tr
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, katıldığı bir etkinlikte kadro isteyen taşeron çalışanı bir işçiyi azarladı. "Şeker fabrikalarına kadro istiyoruz" diyen işçiye Erdoğan, "Ne kadrosu yahu çalışıyorsunuz işte" yanıtını verdi.
Kalabalığı arasında Cumhurbaşkanını gördü, kadro istedi. Ancak istediğine pişman oldu.
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