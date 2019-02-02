Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyhi Temim ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Katar ilişkilerini güçlendirme kararlılığı teyit edildi

Türkiye ve Katar arasında diplomatik temaslar üst düzeyde sürüyor.



Cumhuraşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi yaptı.



Katar, 2019 Asya Futbol Kupası finalinde Japonya'yı 3-1 yenerek tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaşmıştı. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Erdoğan'ın Katar'ı 2019 Asya Kupası'nda şampiyon olmasından dolayı tebrik ettiğini belirtti.



Görüşmede ikili ilişkiler de gündemdeydi. İki lider arasında Türkiye-Katar ilişkilerini her alanda daha da güçlendirme kararlılığı teyit edildi.



Erdoğan ve Şeyh Temim, yakın temasta olma konusunda da mutabık kaldı.



ulusal.com.tr