Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Engelli Vatandaşların ve Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni"ne katılıyor.

ilkokul ortaokul lise ve üniversite mezunu tüm engellilerimiz ve devlet korumasındaki gençlerimiz bu atamaya dahil edilmişlerdir.

toplam 5778 kardeşimiz yeni bir hayata başlamış oluyorlar.

bugünkü atama ile engelli kamu görevlisi sayımız 56 bini aştı. engelli vatandaşlarımızı sadece kamuya atamakla kalmadık özel durumlarını göz önüne alarak iller arasında kolayca yer değiştirebilmelerini de sağladık. çocukları engelli olanlar varsa onlara çocuk yardımını yüzde 50 arttırımlı olarak ödüyoruz. engelli raporları konusundaki sorunları da çözdük.

23 bin engelliye yatılı bakım hizmeti sunuluyor. biz engelli evlatlarımızı cennet çocukları olarak görüyoruz.

diğer yandan devlet korumasından yararlanan çocuklarımıza en iyi bakımı ailelerin yapacağına inanıyoruz. ailelerine 826 lira maddi destek veriyoruz. 6453 evladımız koruyucu aile yanında bakılıyor. bunun içinde ayda 1350 lira destek sağlıyoruz. ailesi ya da koruyucu ailesi olmayan çocuklarımızı çocuk evleri, çocuk sitesi, çocuk destek merkezi kurumlarımıza alıyoruz. toplamda 143 bin evladımızı devlet korumasında büyümesini eğitim öğretim görmesini sağlıyoruz. her ne şekilde olursa olsun bu ülkede sahipsiz kalmış her çocuğun annesi de babası da devlettir. kardeşlerim esasem bizim kültürümüzde devletin babalığına dair de analığına dair de çok güçlü vurgular vardır.

yetimine mağduruna mazlumuna sahip çıkmayan devlet bizim gözümüzde devlet değildir.





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