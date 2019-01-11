Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamaları özetle şöyle



"MERNİS'te adres kaydı olmadığı için listelerde yer almayan 275 bin kişi var. Bu konuda teşkilatlarımıza önemli görevler düşüyor. Bu kişilere teker teker ulaşıp adres bilgilerini düzeltmemiz ve seçmen kütüklerine kaydettirmemiz lazım. 24 Haziran seçimlerine göre 1 buçuk milyon seçmenin ilçe değiştirmiş olmasıdır. Bunların 222 binden fazlası bizim üyemizdir. Öyleyse yakın markaja alacağız. ilk defa oy kullanacak 1 milyon kişiyi yakın markaja alalım."



"Kimsenin AK Parti'ye oy vermek gibi bir mecburiyeti yoktur "



"Herşey insanla başlıyor ve insanda bitiyor. İnsanlara değerli olduklarını hissettirmenin yolu, onlarla doğrudan iletişime geçmenizdir. Bunun için çalmadık kapı sıkmadık el almadık gönül bırakmayacağız. Bunlar sanal ortamda olacak şeyler değil. Ak Parti bizlerin değil milletimizin partisidir. Zaten milletimize mal olduğu için buralara geldik. Bizler sadece burada milletimiz adına görev yapan emnaetçileriz. Milletimiz bize görev verdiği sürece emaneti ne kadar iyi temsil edebilirsek kendimizi o kadar başarılı sayarız. Kardeşlerim, Ak Parti her seçimi bir imtihan olarak değerlendirir. Kolay imtihan olmaz. Bu bakımdan milletimizle irtibatımız seçimden seçime değil, süreklidir. "



"Mayası bozuk bir kesim tüm hayatlarını ülkenin ve milletin aleyhine işler yapmaya adamıştır. Eskiden beri melli muhalefet partisinin borazanlığını yapan bir gazete Türkiye ekonomisini hedef alan yalan yanlış birçok şeyle bu saldırılarını sürdürüyor. Yaptığı işin adı bir tetikçiliktir. Güya ekonomimizin 2019'da daha kötüye gideceğini ima ederek kendince ülkemize kurşun sıkıyor. "