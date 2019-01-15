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Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan partisinin Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan konuşuyor

Türkyie Cumhuriyeti Devleti bu ülkede yaşayan herkesin devletidir. Hangi inanç grubundan olursa olsun hepsinin devletidir. Bu tür ayrımcılıklara asla müsade etmedik bundan sonrada etmeyiz.

Sınırlarımız dışında yaşayan her bir kardeşimizn bulunduğu topraklarda huzur güven ve refah içinde polması bizi mutlu eder, memnun eder. Bize 'Suriye'de niye varsınız' diyenler oluyor, Bay Kemal gibi. Bize 'Irak'la niye ilgileniyorsunuz' diyenler oluyor Bay Kemal gibi. Bize 'Libya'nın sizinle ne ilgisi var' diyenler oluyor Bay Kemal gibi. 

Etiketler; #erdoğan
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