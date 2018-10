Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’de Sabancı Kültür Sarayı’nda düzenlenen Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) 2018 - 2019 Akademik Yılı Açılış Töreni’ne katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi akademik yılı açılış törenine katıldı. Törene, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar da katıldı.



Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Yeni dönemde öncelikle hedefimiz, eğitimi hem içerik, hem sistem olarak Türkiye'nin hedeflerine katkı sağlayacak seviyeye çıkarmaktır. Biz yarışta diğer ülkeleri de aşacağız, geçeceğiz. Hepimizi çok zorlu bir süreç bekliyor. Önümüzdeki dönemde yürütme olarak bizi, akademi olarak sizi, aynı şekilde özel sektörü çok zorlu bir süreç bekliyor. Organize sanayi bölgeleriyle okulları iç içe geçirmekte kararlıyız, bunu yapacağız. Ve teori pratik buluşmasını buralarda sağlayacağız. Hep beraber elele vereceğiz ve 2023 hedeflerine ulaşacağız."



"Bilim üreten, araştırma-geliştirme odaklı çalışan, her alanda kendi modellerini geliştiren bir üniversite iklimi oluşturmadan, sadece tabelayla, sadece kadroyla hiçbir sonuç elde edemeyiz.

Kendi bireysel çekişmelerinin, ideolojik saplantılarının ve kariyer hırslarının esiri kadrolarla dolu üniversitelerin hayırlı çıktılar üretmesi mümkün değildir."



"Bölgemizde son çeyrek asırda yaşananlar bize bir gerçeği tekrar tekrar hatırlatıyor. Bu gerşek şudur, bu bölgede güçlü bir orduya sahip olacaksınız, bağımsız ekonomiye sahip olacaksınız ayrıca bunlara bilimsel altyapı oluşuracak bir akademi sahibi olmanız gerekiyor. Tüm bunlar yoksa size hayat hakkı tanımıyorlar."



"Kötü komşular bizi ev sahibi yaptılar. Daha önce o kadar çok enerji tükettik ki dışarıyı takip edecek takatimiz kalmadı. Ülkemize en büyük katkımız milletimizi işte bu tuzaktan uzak tutmak olmuştur. Bir yandan defi bela ile uğraştık diğer yandan ülkemize ve milletimize hizmetler kazandırmaya çalıştık. Sınırlarımız içinde ve dışında ne yaşarsak yaşayalım, asıl hedeflerimizden asla kopmadık. Başımıza hangi bela musallat edilirse edilsin yolumuzdan sapmadık, gözümüzü o menzilden ayırmadık."



"Daha düne kadar teröristlerle kendi sınırlarımız içinde dahi baş etmekte zorlanırken, bugün Irak'tan Suriye'ye, Avrupa'dan Orta Asya'ya kadar dünyanın her yerinde teröristlere hayatı zindan ediyoruz. 'İnlerine gireceğiz' dedik ve inlerine girdik. Şuanda kaçacak delik arıyorlar. İnsanız hava araçlarıyla tüm koordinatlar belirleniyor sonra gereği yapılıyor. Ve bunlar yerli. Türkiye'de üretiliyor. Bakın nereden nereye geldik. İman öyle bir şey ki tekeden bile süt çıkartır. Bugün en zor şartlarda bile kendi yol haritamızı takip edebiliyoruz. 3,5 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapıyoruz, 500 bin Irak'lıya ev sahipliği yapıyoruz."



"Enflasyonla mücadele ederken biz sağlam durunca, ellerini ovuşturanlar da her zamanki gibi hüsrana uğradı."