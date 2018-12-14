Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da düzenlenen Kudüs Platformu'nda konuşma yaptı. Erdoğan, "Kudüs kırmızı çizgimizdir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:



Mücadeleleriyle Kudüs'le beraber insanlığın onuruna da sahip çıkan, işgalciler karşısında Ümmeti Muhammed'in izzetini çiğnetmeyen kahramanlara ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.



Yüreğimizin yarısı Mekke, geri kalanı da Medine'dir. Bunların üstünde bir tül gibi Kudüs vardır. Bizim için kudüs arzın üstünde bir sancak, görkemli bir çınardır.



Allah Resulünün Miraç'a yükseldiği bu kutlu şehri, İstanbul'dan, Kahire'den, Bağdat'tan, Mekke ve Medine'den ayırt etmeden seviyoruz. İşte bunun için biz, 'Kudüs kırmızı çizgimizdir' diyoruz.



Tarihi gerçekler ve uluslararası hukuk ortada iken İsrail son 50 yıldır kasıtlı bir şekilde Kudüs'teki İslam mirasının izlerini silmeye çalışıyor. Silemeyeceksiniz.



Bu tarihi gerçeği yok edemeyeceksiniz. Tüm 1 milyar 700 milyonluk islam dünyasının içerisinde gaflet içinde olan yöneticiler olabilir ama bu halkları yok edemeyeceksiniz.



1967'deki filistin haritası ile 2018 filistin haritasını karşılaştırmak kültürel soykırımı ortaya koyacaktır.



Buralara birkaç tane büyükelçilik getirmek suretiyle, başkonsolosluk taşımak suretiyle eğer Kudüs'ün şahs-ı manevisini yok edeceğinizi zannediyorsanız, kendinizi aldatıyorsunuz.



Ne Amerika ne İsrail yaptıkları tüm gayretlere rağmen hedeflerine ulaşamamıştır. Holokost nasıl insanlık dışı bir suçsa Gazze sahilinde futbol oynayan çocukların üzerine bomba yağdırmakta aynı derecede insanlık suçudur.



İsrail'in işlediği cinayetlere sessiz kalmayanlar hakkında özellikle kontrol ettikleri uluslararası medyada anti semitist propaganda yapılıyor. Yanlışa yanlış doğruya doğru demekten bizi kimse alıkoyamaz.



Amerikan yönetimi yanında bazı Avrupa ülkeleri, 2. Dünya Savaşında yaşanan sahnelerin utancıyla İsrail'in işgal politikalarına ses çıkarmıyor.



İsrail'in şımarıklıklarına tepki göstermek antisemitizm değildir.



İsrail'in işgal faaliyetlerini bu denli pervasızca yapabilmesinin en önemli sebebi, bazı BM Güvenlik Konseyi üyelerinden aldığı destektir.



İstanbul'da Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda bir Cemal Kaşıkçı olayı yaşandı. Kaşıkçı konsoloslukta alçakça şehir edildi.



Bunlar dünyayı enayi zannediyor, insanları enayi zannediyor. Bu millet enayi değil, hesabı sormasını bilir.



ABD, Almanya, Fransa, Kanada kim istedi ise Kaşıkçı cinayeti ile ilgili bilgi verdik.



ABD Senatosu şimdi failin Muhammed bin Selman olduğunu kabul etti.



İslam dünyasındaki çatışmaların dindirilmesine kimi politika ve eylemleriyle diğer müslüman ülkeler mani oluyor.



Artık insanlık bunlara tahammül edemez. İslam dünyası birbirine bu şekilde zulm ederek biraraya varamaz. Ya bir olacağız, kardeş olacağız, hakkıyla Müslüman olacağız.



15 Temmuz darbe girişiminde 251 vatandaşımızı şehit eden FETÖ'cülere kimi dost görünen ülkelerin maddi manevi destek vermesi düşündürücüdür.



İslam dünyasında gerilim yükseldikçe batılı şirketlerin karları yükseliyor. Şii, Sünni ayrımı üzerinden alevlendirilmeye çalışılan bölgesel çatışmaların kazananı asla Müslümanlar olmayacaktır. Böyle bir tabloda ceplerini dolduracak olanlar yine Batılı silah şirketleridir, petrol firmalarıdır.



Ortadoğu'da çatışmalar arttıkça batılı devletlerin silah satışları da artıyor. Müslüman Müslümanla uğraştıkça Filistin'de isyan, Somali'de açlık katlanarak devam ediyor.Bakın Somali'de kim var? Neredeyse bizden başka kimse yok. Oradaki kardeşlerimizin yanında bir biz varız. Dünyada en büyük Büyükelçiliğimiz Somali'de. Meselelere önyargılrdan önce Müslümana yakışan bir basiretle bakıp kurulan düzeni bozacağımıza inanıyorum.



2017 ve 2018 Kudüs'e saldırıların yoğunlaştığı yıllar oldu.



Amerikan yönetiminin uluslararası teamülleri hiçe sayarak Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması son derece provakatif adımdır.



BM Genel Kurulu'nda Filistinlilere koruma sağlanmasına ilişkin tarhi bir karar alınmasına öncülük ettik.



Dostlarının gösterdiği çabanın netice verebilmesi için Filistinlilerin de kendi aralarındaki tefrikaya son vermesi gerekiyor.



Filistinli kardeşlerime özellikle sesleniyorum; aranızdaki ayrılığa son vermeniz gerekiyor. Kardeşliğimizin gereğini yerine getirmemiz lazım. O zaman kuvvet bulalım.



önümüzdeki dönemde Filistinli kardeşlerimizin birlik beraberliklerini perçinlemesini temenni ediyorum. Kirli pazarlıklarla altlarının oyulmasına öncelikle Filistinli kardeşlerimizin izin vermemesini umuyorum. Filistin davasına sahip çıkmaya devam edeceğiz.



Hiçbir baskı ve zulüm, Kudüs'ün kurtuluşuna mani olamayacaktır.