Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gagauz Özerk Yeri’nin başkenti Komrat'ta Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ve Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah ile birlikte kent meydanında toplanan halka hitap etti.

Bugünkü programla hasret giderdiklerini anlatan Erdoğan, dün ve bugün olumlu görüşmeler yaptıklarını ifade etti.



"Bugün burada kardeşlik dayanışma ve iş birliği var. Ziyaretim kardeşliğimizi perçinledi." dedi.



Erdoğan, Gagauz Özerk Yeri’nde yapılmakta olan eserlerde emeği geçen belediye başkanlarına, Türkiye Belediyeler Birliği'ne ve ilgili bakanlıklara teşekkürlerini ileterek, "Bugün yine verilmiş sözlerimiz var, inşallah bu sözleri de yerine getireceğiz ve bu sözlerimizle birlikte birçok eserin Gagauzya'da yapımına başlayacağız onları da süratle Gagauzya'ya, sizlere inşallah hediye edeceğiz." diye konuştu.



Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ise konuşmasında bugün tarihi bir olay yaşadıklarını belirterek, bunun sebebinin Erdoğan’ın gelişi olduğunu ifade etti.

Gagauz Özerk Yeri'ne ilk kez Türkiye ve Moldova Cumhurbaşkanı'nın birlikte geldiğini vurgulayan Dodon, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.



Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Elbette burada Moldova ile Türkiye'nin kadim dostluğu var. Sizlere 81 milyonluk Türk milleti'nin selamını getirdik.

Zor zamanlarda halkları için mücadele eden liderlerin çabaları unutulmayacak. Fiziki sınırımız olmasa da biz Moldova yı komşu ülke olarak görüyoruz."



Moldova'nın kalkınması gelişmesi dünya sahnesinde hak ettiği yere ulaşması için gayretle çaba sarfediyoruz. Kara gün dostu olmayı sürdüreceğiz. Tabii burada bir hususun da altınızı çizmek istiyorum

Sizler 1994 yılında diğer devletler iç çatışmalarla kıvranırken kardeşçe yaşamayı seçtiniz. Sizler bu topraklarda huzuru, barışı, dayanışmayı tercih ettiniz. Sizlerin bu asil tavrı tam anlamı ile demokrasi ve medeniyet örneğidir.

Siz soydaşlarımızı gönülden kutluyorum. Bilhassa içinde bulunduğumuz dönemde bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dünyanın bir çok yerinde etnik kökenler kaşınmaya çalışılıyor. Kültürel ırkçılık dünyanın dört bir ucunda adeta bir veba salgını gibi gün geçtikçe yayılıyor. İslam karşıtlığından yabancı düşmanlığına, etnik milliyetçilikten terörizme kadar birçok sorun, bir arada yaşama idealimize sekte vuruyor. Buradaki soydaşlarımızın asla böyle bir tuzağa düşmemesi gerekiyor. Her birinizin bu bilinçle hareket edeceğine inanıyorum.



Moldova'nın gücü sizin gücünüz, sizin gücünüz Moldova'nın gücüdür.



Hiç şüphesiz sizleri siyasette temsil eden dostlarımıza iki önemli iş düşüyor. Sandıktan çıkan her sonuç halkın özgür iradesini yansıtır ve saygıyı hak eder. Oradan çıkacak sonucun belirleyicisi siz olacaksınız.

Şimdiden çıkacak sonuçların hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sizleri desteklemeye devam edeceğiz. Bu toprakların topyekun kalkınması için üzerimize düşenleri yapacağız.



Gelecek yıl komrat ta büyük bir eğitim tesisi inşa edeceğiz. Bugün hastanemizi açtık. Açılan bu eser inanıyorum ki Gagavuz yeri halkını çok daha rahatlatacaktır. Diğer yerlere gitmenize gerek yok hastaneniz burada.



Çocuklarımızın kültürel eğitimini alacağı gerçekten muhteşem bir saray oldu.2400 m2 kapalı alana sahip. Burada hepimize görevler düşüyor. Moldova devletinin tüm makamlarınca devam ettirilmesi çok önemlidir. Dün imzalar atılırken 5 tane önemli anlaşmaya da imzamızı attık.



Aramızdaki bu bağlar daha da güçlenecek. Komrat ta başkonsolosluğumuzun açılmasını heyecanla beklediğinizi biliyorum. İnşaAllah çok yakında orayı da açacak başkonsolosumuzu da atayacağız.



Sizlerin ana dili olan Anadolu'da analarımızın babalarımızın konuştuğu saf öz türkçeyi yaşatmanızdan büyük memnuniyet duyuyoruz. Dil toplumsal hafızanızdır, düşünme biçminizdir. Kültürün aynasıdır. Sizlerden dilinize sahip çıkmanızı istiyorum.





