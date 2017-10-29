Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel ve bölgesel düzeyde başarıya ulaşan projelerin, senaryoların hiçbiri de ülkemizde işe yaramadı. Türkiye'yi, nevzuhur bir devlet sananlar, gerimizdeki binlerce yıllık birikimi, tecrübeyi, gücü göremediler." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'nda yaptığı konuşmada, "Küresel ve bölgesel düzeyde başarıya ulaşan projelerin, senaryoların hiçbiri de ülkemizde işe yaramadı. Türkiye'yi, Cumhuriyetimizin 94. yılını kutluyor olmamıza bakarak nevzuhur bir devlet sananlar, gerimizdeki binlerce yıllık birikimi, tecrübeyi, gücü göremediler. Türkiye bir kabile devleti değildir." dedi.





"Türkiye'nin büyüme oranının yüzde 7'yi bulacağına inanıyorum"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk çeyrekte 5,1 büyüme gösterdi Türkiye. Yıl sonu itibarıyla bu büyüme oranının Allah'ın izniyle yüzde 7'yi bulacağına inanıyorum. Şu andaki gidiş oraya. İhracatımızda inşallah yakaladığımız 157-158 milyar dolarları yeniden yakalayacağız, daha üzerine çıkacağız. Merkez Bankamızdaki döviz rezervini bir ara 135 milyar dolara kadar çıkarmıştık, şu anda 116-117 milyar dolardayız. Ama yeniden 135 milyar dolarlara ulaşacak ve onları da aşacağız." diye konuştu.