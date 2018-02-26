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Erdoğan, Macron ile görüştü
Erdoğan, Macron ile görüştü

Erdoğan, Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la telefonda görüşüp Suriye’deki son gelişmeleri ve ikili ilişkileri ele aldı.

Erdoğan, Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonda görüştü. 

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre iki lider, Suriye'deki son gelişmeleri ve ikili ilişkileri ele aldı. 

Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili bilgi paylaşımında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'in terör unsurlarından temizlenmesinin sığınmacıların Suriye'ye geri dönüşlerini beraberinde getireceğini belirtti. 

"Afrin'de sivillerin zarar görmemesi için tüm tedbirler alındı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrin'deki operasyonda sivillerin zarar görmemesi için tüm tedbirlerin alındığına dikkati çektiği görüşmede, Suriye'deki insani durumla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle kabul edilen ateşkes çağrısına da değinildi. 

Etiketler; #suriye #Emmanuel Macron #fransa #cumhurbaşkanı erdoğan
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