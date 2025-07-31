Erdoğan, Maden İş Sendikası'nın grev kararını milli güvenlik gerekçesiyle erteledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maden İşçileri Sendikası’nın almış olduğu grev kararını 60 gün süreyle erteledi. Grevin ertelenmesine ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararda, grev kararının "milli güvenliği bozucu nitelikte" görüldüğü belirtildi.

Grev kararı, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 63’üncü maddesi uyarınca ertelendi.

Ertelenen grev kararının kapsamı şöyle açıklandı:

Ankara/Çankaya: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı

Balıkesir/Bigadiç: Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü

Eskişehir/Seyitgazi: Kırka Bor İşletme Müdürlüğü

Kütahya/Emet: Emet Bor İşletme Müdürlüğü

NE OLMUŞTU?

Toplam 600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında hükümet ve işçi sendikaları arasında anlaşma sağlanamamıştı.

Hükümet son olarak şu zam teklifinde bulunmuştu:

2025 ilk 6 ay: %24

2025 ikinci 6 ay: %11

2026 ilk 6 ay: %10

2026 ikinci 6 ay: %6



Bu teklif Türk-İş tarafından reddedilmiş, ardından grev kararı alınmıştı.



TÜRK-İŞ’in ilk fiili grevi, 1 Ağustos Cuma günü Maden İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Eti Maden’e bağlı bor işletmelerinde başlatılacaktı.



2 Ağustos Cumartesi günü ise Zonguldak’ta Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) grev başlatacaktı.



Maden İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, Aydınlık’a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Maalesef hükümet bizi grevlere mecbur etti. Bor Maden’de çalışan 2 bin 200 arkadaşımız 1 Ağustos Cuma günü greve başlıyor. Bunlar, Hisacık Emet, Balıkesir Bigadiç, Eskişehir Kırka’da grevlere başlıyor. 8 Ağustos’ta da Türkiye Kömür İşletmeleri’nde (TKİ) çalışan 2 bin 300’ün üzerinde arkadaşımızla greve başlayacağız.”