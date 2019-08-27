Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin öncesinde ise MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda bir aradaydı. İki lider fuarın açılışında konuştu. Erdoğan, Türkiye'nin savunma ve havacılık teknolojilerinde söz sahibi bir ülke haline geldiğini söyledi. Cumhurbaşkanı, Türkiye ve Rusya arasındaki ticaret hacminde hedefin 100 milyar dolar olduğunu açıkladı. Erdoğan fuarda Rus SU-57 savaş uçağını da inceledi...





Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da bir araya geldi. Rus lider konuk Cumhurbaşkanını havalimanında karşıladı. Dünyanın önde gelen etkinliklerinden olan fuar da Putin Erdoğan'ı bir an olsun yalnız bırakmadı.



İkili Jukovski Uluslararası Havaalanı'nda düzenlenen açılış törenine katıldı. Konuşmaları da birlikte yaptılar. Putin'in ardından Erdoğan söz aldı...



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 5. nesil uçak projesinden bahsetti.



Erdoğan'ın konuşmasında ekonomi de başlıklar arasındaydı...



Türkiye ve Rusya arasında turizm öne çıkan bir gelir kaynağı...



Ticaret hacminde ise 100 milyar dolarlık bir çıta konuldu.



Erdoğan ve Putin açılış konuşmalarının ardından Rus savaş uçağı SU-57'yi inceledi. Fuar alanındaki stantları gezen Erdoğan, aralarında 5'inci nesil Rus savaş uçağı hakkında yetkililerden bilgi aldı.



İkili, fuar alanında uçak ve helikopterlerce sergilenen gösterileri de izledi.



ulusal.com.tr MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı ikilinin konuşmasıyla başladı.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da bir araya geldi. Rus lider konuk Cumhurbaşkanını havalimanında karşıladı. Dünyanın önde gelen etkinliklerinden olan fuar da Putin Erdoğan'ı bir an olsun yalnız bırakmadı.İkili Jukovski Uluslararası Havaalanı'nda düzenlenen açılış törenine katıldı. Konuşmaları da birlikte yaptılar. Putin'in ardından Erdoğan söz aldı...Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 5. nesil uçak projesinden bahsetti.Erdoğan'ın konuşmasında ekonomi de başlıklar arasındaydı...Türkiye ve Rusya arasında turizm öne çıkan bir gelir kaynağı...Ticaret hacminde ise 100 milyar dolarlık bir çıta konuldu.Erdoğan ve Putin açılış konuşmalarının ardından Rus savaş uçağı SU-57'yi inceledi. Fuar alanındaki stantları gezen Erdoğan, aralarında 5'inci nesil Rus savaş uçağı hakkında yetkililerden bilgi aldı.İkili, fuar alanında uçak ve helikopterlerce sergilenen gösterileri de izledi.