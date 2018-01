Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefon görüşmesi yaptı. Afrin operasyonunun ele alındığı görüşmede Erdoğan, operasyonun Afrin yöresini tüm terör unsurlarından arındırmayı hedeflediğini belirtti. İngiltere Başbakanı May ise Türkiye'nin Suriye'de istikrarın sağlanmasına yönelik girişimlerini desteklediğini ifade etti.

Afrin harekatı başarıyla sürerken uluslararası temaslar da hız kazandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir telefon görüşmesi yaptı.



Görüşmede Suriye'deki son durum ve Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı ele alındı.



Erdoğan, May ile telefon görüşmesinde Zeytin Dalı Harekatı’nda sivil halkın zarar görmemesi için azami özen gösterildiğine değindi. Operasyonun bölgedeki tüm terör unsurlarına yönelik olarak yürütüldüğünün altını çizdi.



May ise, Türkiye'nin Suriye'deki istikrarı sağlamaya yönelik girişimlerini desteklediklerini ve takdir ettiklerini belirtti. Görüşme sonunda iki lider Suriye meselesi ile ilgili çözüm odaklı görüşmeleri sürdürme konusunda hemfikir kaldılar.





