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Erdoğan: Mayası bozuk bir kesim...

AKP, yerel seçimler için promosyon olarak bez torba ve file dağıtacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yaptı, "Kenevirden yapılmış filelerle meydanda olacağız." dedi.

Erdoğan: Mayası bozuk bir kesim...

Erdoğan, 31 Mart seçim kampanyası döneminde vatandaşlara bez torba ve kenevirden yapılan file dağıtılacağını açıkladı.

Ücretli naylon poşet uygulamasında geri adımın söz konusu olmadığını tekrarladı Erdoğan...

Uygulamanın sadece marketlerle sınırlı kalmaması için çalışmalar da sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum imzasıyla plastik poşet kullanımının azaltılması için yerel yönetimlere genelge gönderildi.

Genelgede, Türkiye'de yıllık 30-35 milyar plastik poşet kullanıldığı belirtildi. Plastik poşetlerin kısa sürede atık haline geldiği ve petrol bazlı olmaları sebebiyle doğaya zarar verdiğinin altını çizildi.

1 Ocak'ta başlayan uygulama ile hedef ücretlendirilme yoluyla kullanılan poşet miktarının azaltılması. Geçen yıl 440 olan kişi başına düşen poşet sayısının bu yıl 90'a, 2025 için de 40'a indirilmesi hedefleniyor.

Erdoğan, "Mayası bozuk bir kesim tüm hayatlarını ülkenin ve milletin aleyhine işler yapmaya adamıştır. Eskiden beri melli muhalefet partisinin borazanlığını yapan bir gazete Türkiye ekonomisini hedef alan yalan yanlış birçok şeyle bu saldırılarını sürdürüyor. Yaptığı işin adı bir tetikçiliktir. Güya ekonomimizin 2019'da daha kötüye gideceğini ima ederek kendince ülkemize kurşun sıkıyor. " dedi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #erdoğan #açıklama
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