Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te yemin etti ve yeni hükümet sistemi resmen başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mazbatasını aldı



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'teki yeminiyle birlikte, parlamenter sistem sona erdi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başladı



Yeminin ardından istiklal marşı okunmasıyla birlikte Erdoğan Genel Kurul'dan ayrıldı



İşte Erdoğan'ın ettiği yemin:



MADDE 103- Cumhurbaşkanı, görevine başlarken Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde aşağıdaki şekilde andiçer:



“Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılâplarına ve lâik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine andiçerim.”



Yeminin ardından Erdoğan'ın ilk açıklaması:



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık Başkan diyebilirsiniz. Hayırlı uğurlu olsun