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Erdoğan: Meslek birliklerinin başındaki Türk-Türkiye ifadesini kaldıracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin terör örgütü YPG'ye silah yardımıyla ilgili "Atmamız gereken adımları atarız. Gerekli çalışmaları yapıyoruz" dedi. Erdoğan ayrıca, "Bakanlar Kurulu kararıyla meslek birliklerinin başındaki Türk-Türkiye ifadesini kaldıracağız" diye konuştu

Erdoğan: Meslek birliklerinin başındaki Türk-Türkiye ifadesini kaldıracağız

​Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı sonrası Meclis kulisinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'NİN TERÖR ÖRGÜTÜNE DESTEĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika'nın, terör örgütü PYD ve YPG'ye silah desteğine karşı, uluslararası hukuk kapsamında Türkiye'nin bir girişimi olup olamayacağına yönelik soru üzerine, "Bunların her türlü çalışmasını yapıyoruz, yapacağız. Gerek ikili görüşmeler, gerek uluslararası mahkemeler noktası; bunların değerlendirmelerini yapıp atmamız gereken adımları da atacağız" dedi.

TANKA YÖNELİK SALDIRI

Erdoğan, Afrin'de tanka yönelik saldırı hakkında "Silahın menşei henüz belirlenmedi" dedi

"TÜRK-TÜRKİYE İFADESİNİ KALDIRACAĞIZ"

Erdoğan, "Bakanlar Kurulu kararıyla meslek birliklerinin başındaki Türk-Türkiye ifadesini kaldıracağız. Türk Tabipler Birliği ve Türkiye Barolar Birliği'nin adındaki Türk ifadesi  kaldırılmalı" dedi.

BAHÇELİ İLE GÖRÜŞME

Bahçeli ile görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hafta içinde bir görüşmesinin olmayacağını söyledi. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #erdoğan #bakanlar kurulu #abd #YPG
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