Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce'nin randevu talebine ilişkin, "Randevu talebinde bulundular ve bu talebe de herhalde kısa zamanda bir cevap veririz, partimizde kendilerini kabul ederiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.



"Batı, Türkiye'nin duruşunu hazmedemiyor"

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Batı, özellikle Balkanlar'da Türkiye'nin duruşunu pek hazmedemiyor ve Türkiye'nin bölgede attığı adımları, girişimleri, gayretleri hazmedemiyor. Fakat hazmetse de hazmetmese de biz özellikle Batı'da, Balkanlar'da bu tür yapabileceğimiz ne varsa ki bunları TİKA ile yoğun bir şekilde yapıyoruz. Özellikle tarihi eserlerin ihyası için, inşası için elimizden gelen bütün gayretleri gösteriyoruz. Bundan sonraki süreçte de bunları yapmaya devam edeceğiz."



"Partimizde kendilerini kabul ederiz"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin randevu talebine ilişkin değerlendirmelerle bulunan Erdoğan, "Randevu talebinde bulundular ve bu talebe de herhalde kısa zamanda bir cevap veririz, partimizde kendilerini kabul ederiz." dedi.