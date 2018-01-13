Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan partisinin Elazığ il kongresinde konuştu. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile ilgili konuşan Erdoğan, "Amerika da seni bir yere kadar taşır. Amerika arkandan çekildiğinde sen kaçacaksın biz seni kovalayacağız" dedi. Erdoğan, "Kim vatanımız bölmeye çalışırsa tanklarımızla inlerine gireriz. Taa Kandil'e kadar gittik yetmeyecek daha da gideceğiz" sözleriyle terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Erdoğan, "Münbiç'te bize verilen sözler tutulmazsa kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bir haftaya kalmaz ne yapacağımızı görecekler" dedi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Elazığ il kongresinde konuştu.



Erdoğan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve terörle mücadele konularına vurgu yaptı.



Erdoğan şunları söyledi:



Elazığ sözünü tutarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine evet dedi. Bu güzel sonuçlar için sizlere gönülden teşekkür ediyorum. Elazığ'a yakışan böyle bir netice Rabbim birliğimizi daim eylesin.



Elazığ, tarihinin her döneminde cesaretli kahramanlar çıkarmıştır. Bunun son örneği bir yıl önce 5 Ocak'ta İzmir adliyesindeki teröristleri engelleyen ve şehit olan Fethi Sekin kardeşimizdir.



Türkiye 1984 yılından bu yana terörle mücadele yürüten bir ülkedir. En vahşi örgüt PKK'nın milletimize musallat oluşunun üzerinden 34 yıl geçti.



KANDİL'E KADAR GİTTİK! DAHA DA GİDECEĞİZ...



Bugünde ülkemizin verdiği mücadelede en büyük desteği aldığımız kardeşlerimizin başında Elazığ geliyor.



Kim vatanımız bölmeye çalışırsa tanklarımızla inlerine gireriz. Taa Kandil'e kadar gittik yetmeyecek daha da gideceğiz. Herkes haddini bilecek. Fırat Kalkanı Harekatı bunun örneğidir.



ABD ARKANDAN ÇEKİLİNCE KAÇACAKSIN!



Yok paralel devletmiş Neymiş Pensilvanya'da ne işin var orada buraya gel. Amerika da seni bir yere kadar taşır. Amerika arkandan çekildiğinde sen kaçacaksın biz seni kovalayacağız.



Hiç şüpheniz olmasın, bir gece ansızın geliyoruz geleceğiz.



BİR HAFTAYA KALMAZ GÖRECEKLER



Biz tarihimizden ders almayı da biliriz. Şimdide geçmişimizden aldığımız derslerle önlemlerimizi alıyoruz. Biz terör örgütünü ülkemizde eylem yapamaz hale getirdik. Fırat Kalkanı Harekatı ile terör koridorunu tam ortasından bıçak keser gibi attık. Bir gece ansızın vurduk. İdlib operasyonuyla bu koridorun batı kanadını çökertiyoruz. Afrin'deki teröristler teslim olmazsa orayı da başlarına yıkacağız. Münbiç'te bize verilen sözler tutulmazsa kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bir haftaya kalmaz ne yapacağımızı görecekler. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.



Suriye'de terör örgütüne gönderilen silahları biliyoruz. Böyle müttefiklik olmaz. Yılanla yatağa giren sonucuna katlanır. Amerika yılanla yatmaya istekliyse kendi bilir.



Bu mücadelede karşımızda yer alacak olanlar dönüp kendilerine baksınlar. Tek bir çakıl taşı, evladı kaptıracak değiliz.



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