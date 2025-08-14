Erdoğan, NATO Genel Sekreteri’yle görüştü: Üç kritik başlık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna'daki savaşı, bölgesel gelişmeleri ve Alaska’daki Trump-Putin zirvesini değerlendirdi.

Erdoğan, NATO Genel Sekreteri’yle görüştü: Üç kritik başlık
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşme, Rutte’nin talebi üzerine yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşa ilişkin son gelişmelerin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin İstanbul müzakereleri sürecinde sağlanan ilerlemeyi olumlu karşıladığını ve bu sürecin insani konularda da faydalı sonuçlar doğurmasını önemli bulduğunu ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Rutte ise ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska’da gerçekleşmesi planlanan zirve öncesinde Ukrayna’daki mevcut duruma dair değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan da Türkiye’nin bu kritik görüşmeyi yakından takip ettiğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

cumhurbaşkanı erdoğan Nato Genel Sekreteri rutte
