Erdoğan: NATO müttefiklerimizle her türlü önlemi alıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Mehmetçik ile iftar programının ardından açıklamalarda bulundu.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Mehmetçik ile iftar programına katıldı. Programın ardından konuşan Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Şehitlerimizin aziz ruhları bize yol gösterecek, rehberlik edecek. Milletimizin kutlu yürüyüşünde yolumuzu aydınlatacaktır.

Türk milleti için en sık kullanılan ifadelerden biri asker-millet tanımıdır. Vatanımız, bayrağımız, bağımsızlığımız tehdit edildiğinde nasıl bir millet olduğumuzu bu topraklardaki bin yıllık tarihimizde defalarca gösterdik. Bize ömür biçenler, bizi bu topraklardan söküp atacaklarını zannedenler oldu.

Ezanlarımızı susturmaya, şanlı bayrağımızı indirmeye yeltenenler oldu. Hepsinin heveslerini kursaklarında bıraktık. Bu mücadele ruhuna sahip olmasaydık, dünyanın en çalkantılı bölgesinde bin yıl yaşayamazdık. Bugün de etrafımızda yanan ateş çemberinin ortasında istikrar adasıysak, bunu ilk önce esareti asla kabul etmeyen, milli hislerimize ardından da kahraman ordumuzun caydırılıcılığına borçluyuz.”

DÜŞÜRÜLEN İRAN MÜHİMMATI HAKKINDA

Erdoğan, konuşmasında düşürülen İran mühimmatıyla ilgili de değerlendirmede bulundu:

“Millet olarak ebedi yurdumuz olan bu topraklarda huzur ve barış içinde yaşamak istiyorsak caydırıcılığımızı sürekli artırmak zorundayız. Bölgemizin içinden geçtiği bu sıkıntılı günlerde hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliği noktasında işi asla şansa bırakmıyoruz. Bu sabahki olayda olduğu gibi NATO müttefiklerimizle yakın istişare içerisinde her türlü önlemi alıyoruz ve anında gerekli müdahalede bulunuyoruz. Bir daha benzer hadiselerin yaşanmaması için de uyarılarımızı en net biçimde yapıyoruz.”

