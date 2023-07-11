Erdoğan NATO'da fotoğraf çekimine katıldı! İşte NATO liderlerinin verdikleri kare

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Vilnius'taki NATO Liderler Zirvesi'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Toplantısı öncesinde zirvenin yapıldığı LITEXPO Sergi ve Kongre Merkezi'nde karşılandı.

Resmi karşılama töreni sonrasında aile fotoğrafı çekimi yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da söz konusu fotoğraf çekiminde yer aldı.

Fotoğrafta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, solunda ise İspanya Başbakanı Pedro Sanchez yer aldı.

Liderler, daha sonra toplantıya geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı öncesinde İngiltere Başbakanı Sunak ile sohbet etti.