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Erdoğan, Neçirvan Barzani'nin görüşme isteğini kabul etmiyor

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Neçirvan Barzani'nin 2 aydır Ankara'ya gelip Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek istediğini yazdı. Selvi, Erdoğan'ın "Dengim değil" diyerek görüşmeyi kabul etmediğini de aktardı

Erdoğan, Neçirvan Barzani'nin görüşme isteğini kabul etmiyor

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Neçirvan Barzani'nin 2 aydır görüşme isteğini "Dengim değil" diyerek kabul etmediğini belirtti.

Selvi'nin yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

Cumhurbaşkanı resepsiyona biraz gecikmeli geldi. Külliye’den bir yetkili bu durumu, “Türkmenlerle toplantı halindeydi” diye açıkladı. Türkmen heyetine, “Bağdat’la ilişkilerinizi geliştirin. Ortak operasyon konusunda İran tamam demişti ancak İbadi’nin tavrı nedeniyle bu gerçekleşmedi. Ortak operasyon konusunda İbadi’yi ikna etmeye çalışın” mesajı verilmiş. Konuşulanlardan biri de Barzani’nin yerine kimin geçeceğiydi. Türkiye, Behram Salih ve Neçirvan Barzani seçeneklerini değerlendiriyormuş. Ağırlık Behram Salih’ten yana. Neçirvan Barzani 2 aydır Ankara’ya gelmek istiyor. Erdoğan, 24 saatlik ziyaretleri sırasında dahi görüştüğü Neçirvan Barzani’ye bir süredir randevu vermiyor. Sorulduğunda da “Dengim değil” diyormuş. Barzani’nin bağımsızlık referandumu sırasında istişare etmemesi nedeniyle, “İsrail’le görüştü ama bizimle görüşmedi” diye tepki gösteriyormuş.

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Etiketler; #erdoğan #barzani
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