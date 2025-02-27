Erdoğan, Necmettin Erbakan'ı vefatının 14. yılında andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Görüş Hareketi’nin öncüsü ve eski Başbakan Necmettin Erbakan’ı ölümünün 14. yılında rahmetle andı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Erdoğan, Necmettin Erbakan'ı vefatının 14. yılında andı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan ve Milli Görüş Hareketi'nin kurucusu Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı, ölümünün 14. yıl dönümünde andı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Erbakan’ı andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya üzerinden Necmettin Erbakan için şu ifadeleri kullandı:

"Milli Görüş Hareketi'nin kurucusu, 54'üncü Hükümetin Başbakanı, hizmet ve dava adamı Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı vefatının 14'üncü seneidevriyesinde rahmetle yad ediyorum. Rabb'im muhterem hocamızı cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin."

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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