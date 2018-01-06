Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Fransa'ya günü birlik ziyarette bulundu. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı ile Avrupa Birliği hakkında, Fransız bir gazeteci ile de "terör örgütlerine destek" konusunda tartıştı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Fransa ziyareti tartışmalı geçti. Erdoğan önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile sonra da Fransız gazeteciyle tartıştı.



Ortak basın toplantısı sırasında Fransa Cumhurbaşkanı "Türkiye'nin AB süreciyle ilgili" konuştu. "İki yüzlülükten çıkmak lazım" diyen Macron "Türkiye ile yeni müzakere başlıklarının açılmayacağını" söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Macron'a "Bizi de alıverin diyecek halimiz yok." sözleriyle karşılık verdi.



Basın toplantısından sonra gazetecilerin soruları alındı. Fransız bir gazeteci "IŞİD ile pazarlık yaptınız mı? Suriye'ye silah gönderdiğiniz için pişman mısınız?" sorusunu yöneltti. Erdoğan'ın tepkisi sert oldu.



Erdoğan, Amerika'nın PKK'ya gönderdiği silahları hatırlattı.



Ziyaret sırasında Türkiye ile Fransa arasında füze savunma sistemi anlaşması da imzalandı.



İki ülke yetkilileri EUROSAM ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi Aşama-B Sözleşmesi için imzaları Erdoğan ve Macron'un huzurunda attı.



ulusal.com.tr