Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk milletini zerre kadar tanımıyorlar. Türkiye'yi ve Türk milletini tehdit etmek hiç kimsenin, hiçbir devletin, hiçbir kredi derecelendirme kuruluşunun haddi değildir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Valiliği tarafından organize edilen programa katıldı.



"Operasyonun üstesinden geleceğiz"

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Ekonomimize kur üzerinden uygulamaya konulan operasyonun da biz üstesinden geleceğiz. Türkiye'yi ve Türk milletini tehdit etmek hiç kimsenin, hiçbir devletin, hiçbir kredi derecelendirme kuruluşunun haddi değildir."



Sanayicilere döviz uyarısı

Sanayicilere seslenen Erdoğan, "Sanayicilerimize sesleniyorum; bankalara saldırarak, oralardan döviz alma yoluna gitmeyin." dedi.

Kaynak: