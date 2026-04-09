Erdoğan-Pezeşkiyan görüşmesi: 'Süreci baltalamak isteyenlere fırsat verilmemesi' vurgusu yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ateşkes süreci ve bölgedeki güvenlik durumu ele alındı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Erdoğan-Pezeşkiyan görüşmesi: 'Süreci baltalamak isteyenlere fırsat verilmemesi' vurgusu yapıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ateşkes süreci ve bölgedeki güvenlik durumu ele alındı.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, ateşkesi ve bölgedeki güvenlik durumunu ele aldı.

Cumhurbaşkanımız görüşmede, ateşkese giden süreçte Türkiye’nin ilgili ülkelerle birlikte yoğun çaba sarf ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki günlerde başlayacak müzakerelerden kalıcı barış ve istikrar için azami derecede istifade edilmesi gerektiğini, süreci baltalamak isteyenlere fırsat verilmemesinin önem arz ettiğini, ülkemizin yeni süreçte de dost ülkelerle birlikte her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu vurguladı.

Kardeş İran halkının kayıpları için taziye ve üzüntülerini yineleyen Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin hedefinin, bölgemizde yeni bir sağduyu ve diyalog ikliminin tesisi olduğunu belirtti.'

