Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, "Suriye'deki terör örgütlerine bir gece ansızın gelebiliriz diyoruz. Biz gelmeden pılınızı pırtınızı toplayın gidin" dedi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kastamonu il kongresinde konuştu.



Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Erdoğan, yeni operasyonlara dair açıklamalarda bulundu.



Erdoğan şunları söyledi:



Madem Suriye'de her şey güllük gülistanlık, 3 milyonun üzerinde insan niye bizim topraklarımızda yaşamaya devam ediyor? Çünkü biz de bu insanlar da biliyor ki sınırın öte tarafında sadece örgüt isimleri, sadece örgüt işaretleri değişiyor, zulüm baki. Dün zalimin adı rejimdi, dün zalimin adı DEAŞ'tı, bugün zalimin adı YPG/PYD'dir. Biz DEAŞ'a ne yaptıysak bu örgüte de aynısını yapacak ve mutlaka sınırlarımızın ötesini güvenli hale getireceğiz.



Biz terör örgütünü çok da uzak olmayan bir tarihte tepeleyeceğiz. Bölgedeki herkes artık bunu kabullenmeli ve ayağımıza dolaşmamalı. Bu nedenle Suriye'deki terör örgütlerine bir gece ansızın gelebiliriz diyoruz. Biz gelmeden pılınızı pırtınızı toplayın gidin.



ulusal.com.tr