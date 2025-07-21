Erdoğan, PKK'nın silah bırakmasının ardından yeni süreci açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda atılacak yeni adımlara ilişkin, “Yakında Meclis zemininde ilerlemenin yaşandığına şahitlik edeceksiniz” dedi. Birçok konu başlığında açıklamalarda bulundu
PKK'nın silah bırakmasının ardından atılacak yeni adımlar neler olacak?
Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" adı verilen süreçte PKK'nın silah bırakmasıyla kritik bir eşik aşıldı. KKTC dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki dönemde atılacak adımlara dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Yakında Meclis zemininde ilerlemenin yaşandığına şahitlik edeceksiniz” açıklamalarında bulundu
KIBRIS ZİYARETİNE İLİŞKİN MESAJLAR
Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 51’inci yıl dönümünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) giden Erdoğan, Barış ve Özgürlük Bayramı'na katıldı. “Enosis hayali suya düşmüştür” diyen Erdoğan, Türkiye’nin Kıbrıs Türkü’ne desteğinin süreceğini vurguladı. Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi gibi yatırımlarla Ada’daki refahı artırmayı hedeflediklerini belirtti.
GÜNEY KIBRIS ZİYARETİNE AÇIK KAPI YOK
Güney Kıbrıs’tan gelebilecek olası bir davete ilişkin konuşan Erdoğan, “Benim Güney’e böyle bir ziyaret düşüncem söz konusu değil. Onlar KKTC’yi tanımıyorsa, biz de Güney Kıbrıs'ı tanımıyoruz. Bu tür marjinal girişimler Kıbrıs Türk halkının iradesini yansıtmıyor” dedi.
SÜVEYDA'DA ATEŞKES, PYD KONUSUNDA TETİKTEYİZ
Suriye’deki çatışmalarda ateşkes sağlandığını belirten Erdoğan, Dürzilerle diğer gruplar arasında uzlaşı sağlandığını, ancak İsrail destekli fraksiyonların provokatif eylemlerini sürdürdüğünü ifade etti. PYD’nin sürece dahil olup olmayacağı konusundaki belirsizlik sürerken, Erdoğan "Biz kararlıyız, Şara’yı yalnız bırakmayacağız" dedi.
MECLİS ZEMİNİNE VURGU
“Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda atılan adımları değerlendiren Erdoğan, silah bırakma sürecinin izlenmesi için gerekli temasların sürdüğünü ve komisyon görüşmelerinin nihai aşamaya geldiğini söyledi. Meclis’te yeni gelişmelerin yaşanacağını belirten Erdoğan, İmralı’nın sürece destek verdiğini kaydetti.
SURİYELİLERİN GERİ DÖNÜŞÜ HIZLANACAK
Erdoğan, Suriye’nin toparlanmasının Türkiye için de olumlu sonuçlar doğuracağını vurguladı. “Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri başladı” diyen Erdoğan, bu sürecin destekleneceğini söyledi.
SAVUNMA SANAYİ VE ULUSLARARASI SİPARİŞLER
Savunma sanayinde atılımların sürdüğünü belirten Erdoğan, KAAN, AKINCI, HÜRJET, TCG Anadolu gibi projeleri hatırlattı. Yeni bir uçak gemisi için İspanya ile görüşmelerin sürdüğünü, İngiltere ve Almanya’dan jet uçağı alımı konusunda olumlu sinyaller aldıklarını söyledi.
AB İLE İLİŞKİLER: ‘BİR GÜN BİLE BEKLENMEMELİ’
Erdoğan, “Avrupa Birliği Türkiye ile müzakerelere başlamak için bir gün bile beklememeli” dedi. Türkiye’nin tam üyelik hedefinin sürdüğünü ve bunun önünde hiçbir gerçek engel olmadığını ifade etti.
GAZZE KONUSU GÜNDEMİMİZDE
Gazze'deki krizi de değerlendiren Erdoğan, “Gazze teslim olmayacak. İsrail, canavarca saldırılarını sürdürüyor. Ateşkes görüşmeleri zor ilerliyor. Rehineler, yardım dağıtımı ve kalıcı barış konusunda hâlâ uzlaşma sağlanmış değil” ifadelerini kullandı.
ZENGEZUR VE BÖLGESEL EKONOMİK AÇILIMLAR
Zengezur Koridoru’nun yalnızca Türkiye ve Azerbaycan için değil, tüm bölge ülkeleri için önemli bir jeoekonomik proje olduğunu belirten Erdoğan, bu hattın bölge barışı ve refahı için bir fırsat sunduğunu söyledi.
TERÖRE AYRILAN KAYNAK ÜRETİME KAYDIRILACAK
İç cephenin güçlenmesinin ekonomik kalkınmaya etkisini anlatan Erdoğan, “Teröre harcanan 2 trilyon dolarlık kaynağı artık üretim, teknoloji ve sosyal destek alanlarında kullanacağız” dedi.
İMAM HATİPLERE YÖNELİK ELEŞTİRİLERE SERT TEPKİ
LGS birincileriyle ilgili yürütülen kampanyaları “ahlaksız” olarak niteleyen Erdoğan, imam hatip liselerine yönelik eleştirileri kınadı. “Çocuklar zihinleriyle bu başarıyı kazandı, hakaret edenler özür dilemelidir” dedi.
NÜFUS VE AİLE POLİTİKASI
“Aile ve Nüfus 10 Yılı” kapsamında doğurganlık oranlarının artırılmasına yönelik çalışmaların hızlandığını söyleyen Erdoğan, “Doğru teşviklerle yeniden bir artış sağlayabileceğimize inanıyoruz” ifadelerini kullandı.