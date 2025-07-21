Erdoğan, PKK'nın silah bırakmasının ardından yeni süreci açıkladı

ZENGEZUR VE BÖLGESEL EKONOMİK AÇILIMLAR



Zengezur Koridoru’nun yalnızca Türkiye ve Azerbaycan için değil, tüm bölge ülkeleri için önemli bir jeoekonomik proje olduğunu belirten Erdoğan, bu hattın bölge barışı ve refahı için bir fırsat sunduğunu söyledi.