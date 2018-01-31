Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü.



Görüşmede, Erdoğan ve Putin, Soçi'de düzenlenen Ulusal Diyalog Kongresi, Zeytin Dalı Harekatı ve İdlib dahil olmak üzere Suriye'yle ilgili gelişmeleri ele aldı.



Erdoğan'ın Putin'le telefon görüşmesinde, Ulusal Diyalog Kongresi'nde yaşanan sorunlara rağmen, neticenin önemli bir kazanım olduğuna dikkat çekildi.

