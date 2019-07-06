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Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Libya'da yaşanan kriz, ikili ilişkiler ve bölgesel konuları telefonda görüştü.

Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Görüşmede Libya'da yaşanan krizin yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgesel konular masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca, Barents Denizi'nde yaşanan denizaltı kazasını büyük üzüntüyle takip ettiğini belirterek, bu elim olayda hayatlarını kaybeden Rus mürettebatın ailelerine sabır, dost Rus halkına başsağlığı diledi.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #tayyip erdoğan #rusya
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