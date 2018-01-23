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Erdoğan, Putin ile Suriye ve Afrin operasyonunu görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’deki son gelişmeler ve Zeytin Dalı Harekatı çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bu akşam telefonda görüştü.

Erdoğan, Putin ile Suriye ve Afrin operasyonunu görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki son gelişmeler ve Zeytin Dalı Harekatı çerçevesinde Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ikili ilişkilerin de gündeme geldiği görüşmede, Afrin'de icra edilen operasyon dahil, Suriye'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı’nın Afrin bölgesini PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütü unsurlarından arındırmayı hedeflediğini vurguladı.

Türkiye'nin ulusal güvenliğini güvence altına almayı amaçlayan bu harekatın, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğü açısından da önemli bir katkı niteliği taşıdığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye meselesinde Rusya ile eş güdümlü çalışmaya önem verdiğini belirtti.

İki lider, Soçi'de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin başarısı ve siyasi çözümün önünün açılması için ortak gayretleri sürdürme konusundaki kararlılıklarını teyit etti. 

Etiketler; #cumhurbaşkanı #recep tayyip erdoğan #zeytin dalı harekatı #ı Vladimir Putin
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