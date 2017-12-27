Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Afrika turunun son durağı Tunus'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turu kapsamında Tunus'a gitti.



Erdoğan'a Tunus ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da eşlik ediyor.



Erdoğan'ı, Kartaca Uluslararası Havalimanı'nda Tunus Dışişleri Bakanı karşıladı.



Erdoğan, Tunus'tan önce Afrika ülkeleri Sudan ve Çad'ta temaslarda bulunuştu.







ulusal.com.tr