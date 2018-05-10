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Erdoğan, Ruhani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran lideri Ruhai ile ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilme kararını görüştü.

Erdoğan, Ruhani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü.

Gündem ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilme kararı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan ile Ruhani'nin görüşmesinde, ABD'nin İran ile varılan nükleer anlaşmadan çekilme kararı ele alındı.

Görüşmede, ABD'nin anlaşmadan çekilme kararını doğru bulmadığını dile getiren Erdoğan, Türkiye olarak Ortak Eylem Planı'nın korunmasından yana olduklarını vurguladı.
İki lider, görüşmede, ikili ekonomik ilişkileri geliştirme konusuna da değindi.


Kaynak: AA
Etiketler; #erdoğan #ruhani #abd
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