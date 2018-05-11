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Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ile telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ile telefonla görüştü.

Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ile telefonla görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ABD'nin İran ile daha önce sağlanmış olan nükleer anlaşmadan çekilme kararı ele alındı. 

ABD'nin kararının yanlışlığına işaret eden iki lider, söz konusu planın aslında korunması gereken bir diplomatik başarı olduğunu vurguladı.

Erdoğan ve Putin görüşmesinde, son günlerde Suriye konusunda artan gerilimin endişe verici olduğuna da değindi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca görüşme esnasında Rusya Devlet Başkanı Putin'e, 7 Mayıs'taki yemin töreniyle "Devlet başkanı" olarak dördüncü dönemine resmen başlaması dolayısıyla tebriklerini iletti.

Kaynak: AA
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